Оказалось, что культура движет эволюцией эффективнее, чем генетика

Результаты очередного исследования эволюции человечества представили ученые из университета Мэн. Они, в частности, определили, что развитие культуры сыграло гораздо большую роль в эволюции человека, чем генетические изменения в организме.

Исследователи утверждают, что на каждом этапе интенсивного развития культуры человеческого общества люди оказывались на более высоком уровне.

Речь идет не просто об устройстве человеческого общества. Измененные отношения заставляют человека приспосабливаться к новым условиям. В результате происходит нечто вроде отбора методом селекции. При этом развиваются какие-то одни качества, но угнетаются другие, более ненужные в новой культурной среде.