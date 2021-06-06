 

Оказалось, что культура движет эволюцией эффективнее, чем генетика

06.06.2021, 15:14, Новости дня
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Результаты очередного исследования эволюции человечества представили ученые из университета Мэн. Они, в частности, определили, что развитие культуры сыграло гораздо большую роль в эволюции человека, чем генетические изменения в организме.

Исследователи утверждают, что на каждом этапе интенсивного развития культуры человеческого общества люди оказывались на более высоком уровне.

Речь идет не просто об устройстве человеческого общества. Измененные отношения заставляют человека приспосабливаться к новым условиям. В результате происходит нечто вроде отбора методом селекции. При этом развиваются какие-то одни качества, но угнетаются другие, более ненужные в новой культурной среде.



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