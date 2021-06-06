В Белоруссии в озере нашли тело нигерийского футболиста

Футболиста из Нигерии Кельвин Оденигбо, выступавшего на позиции нападающего в клубе высшей белорусской лиги «Витебск», нашли мертвым в Белоруссии. По предварительным данным, футболист утонул во время купания в озере.

В команде сообщили, что тело 20-летнего футболиста было обнаружено накануне сотрудниками общества спасения на озере «Белое». По предварительным данным, спортсмен утонул во время купания. Правоохранительные органы Белоруссии установят окончательную причину смерти иностранного гражданина при помощи экспертизы, передает «Московский комсомолец».

Оденигбо приехал в клуб «Витебск» только в марте этого года и успел сыграть за команду всего четыре матча в чемпионате Белоруссии.

В конце мая бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом.