 

Кравчук призвал Байдена поговорить с Зеленским перед встречей с Путиным

06.06.2021, 15:09, Новости дня
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Президенту США Джо Байдену накануне встречи с российском коллегой Владимиром Путиным стоит поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит в Украине и на Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», – сообщил Кравчук в эфире телеканала «Дом».

По его словам, разговор лидеров Украины и США мог бы пройти в телефонном режиме. «Я думаю, что никакой сложности в том, чтобы состоялся разговор Зеленского и Байдена, нет. Если он (Байден) будет в Женеве, то будет несложно поговорить хотя бы по телефону с господином Зеленским», – добавил Кравчук.

Ранее Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Также в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. 



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