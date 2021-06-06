Ольге Бузовой дали роль в спектакле о Сталине

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что стала актрисой. Она готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького, где сыграет в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина.

«Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького… Премьера нашего спектакля «Чудесный грузин» состоится уже 11 и 12 июня», – приводит РИА «Новости» слова Бузовой.

Как сообщается на сайте театра, спектакль «Чудесный грузин» расскажет о ранних годах Сталина.

«Долгие годы молодость Сталина была под грифом «секретно». Поэтому МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя», – объясняет анонс спектакля.

Ранее Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде. Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон».