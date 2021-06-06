 

Названы внешние признаки врача, указывающие на его профессионализм

06.06.2021, 15:08, Разное
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Определить уровень подготовки врача можно по его внешнему виду. Эксперт Ирина Гриценко назвала признаки, указывающие на профессионализм медика.
Обращаясь в больницу, каждый желает наблюдаться и лечиться у специалиста самого высокого профиля. Как оказалось, определить, стоит ли доверять работнику медучреждения, можно по его внешнему виду и поведению. Об этом пояснила Ирина Гриценко, занимающая должность председателя правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине». Первоочередное внимание пациенту необходимо уделить наличию у учреждения лицензии на предоставление медицинских услуг и соответствие их перечня реально оказываемым клиникой. Любой житель имеет полное право затребовать документацию об уровне квалификации каждого врача. Руководство обязано предоставить все дипломы и действующие сертификаты.

Стоит задуматься о целесообразности лечения именно в выбранном заведении, если администрация пытается что-либо утаить или исказить информацию, затягивает время выдачи документов и т.п. Эксперт обращает внимание, что больница может оказывать те услуги, на которые не имеет разрешения. На это тоже необходимо обратить внимание, так как в таких случаях остальные разрешительные бумаги в порядке. Далее следует обратить внимание на внешний вид медицинских работников, их опрятность. Если на враче или медсестре грязный халат, у них нестриженные ногти, это повод задуматься. Если персонал не внимателен и неаккуратен по отношению к самим себе, то вряд ли стоит ожидать от них хорошего отношения к пациентам.

Также не стоит доверять врачам, которые не пытаются выслушать пациента и постоянно его перебивают. Сходная ситуация и в случае с врачами, не объясняющими клиентам план лечения и назначение приписываемых лекарственных средств, а также не предлагает альтернативы. Не вызывает доверия и излишнее использование сложных терминов без объяснения их простым и доступным языком. Также важно обратить внимание на необходимость подписания с пациентом информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, так как оно необходимо, согласно законодательству РФ, даже при обычном консультировании.

Источник: 1prime.ru



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