 

“Спасибо, что не взяли с собой журналистов”. Кличко “с небес” поздравил представителей СМИ

06.06.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Уважаемые журналисты! И с земли, и с неба поздравляю вас с профессиональным праздником! Сил вам, бодрости, интересных событий и объективности. А еще – творческих взлетов и удовольствия от такого важного дела, которое вы делаете для общества!” – написал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2961646927387174

“Спасибо, что не взяли с собой журналистов”, – пошутил в комментариях под постом главный редактор ироничного сайта новостей UaReview Роман Голубовский.

“Виталий, что там, может, сверху видно метро на Виноградарь?” – написал пользователь Михаил Иванов, имея в виду большой жилой массив в Киеве, где много лет подряд столичные власти обещали закончить строительство новой станции метро. Последнее обещание дал лично Кличко, когда заявил, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.

“На этих фото мэр показал, как лучше добираться с Троещины на правый берег”, – пошутил пользователь с ником Yaroslav Omelchenko, имея в виду еще один жилой массив Киева, куда не проложено метро.

Контекст:

В Украине ежегодно 6 июня отмечают День журналистов. Праздник был официально введен в 1994 году при президентстве Леонида Кравчука.

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / В центре Гамалеи заявили о готовности вакцины «Спутник лайт»

18.03 / В Бразилии за сутки выявили более 90 тыс. случаев коронавируса

08.10 / Число выявленных случаев коронавируса в ВС США превысило 55 тыс.

26.06 / Служили два товарища: работа медиков в Ярославской области

27.02 / Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму

06.10 / Умер основатель рок-группы Van Halen Эдди ван Хален

13.10 / Эйфория и паранойя – лечение Трампа возродило споры об исключительном праве президента на «ядерный чемоданчик»

04.04 / Следователи начали проверку после гибели сына худрука студии «Непоседы»

25.06 / Ультразвук поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями

01.04 / “За майбутнє” потребовала от власти прекратить вмешиваться в выборы в округе №87

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика