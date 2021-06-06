“Спасибо, что не взяли с собой журналистов”. Кличко “с небес” поздравил представителей СМИ

“Уважаемые журналисты! И с земли, и с неба поздравляю вас с профессиональным праздником! Сил вам, бодрости, интересных событий и объективности. А еще – творческих взлетов и удовольствия от такого важного дела, которое вы делаете для общества!” – написал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2961646927387174

“Спасибо, что не взяли с собой журналистов”, – пошутил в комментариях под постом главный редактор ироничного сайта новостей UaReview Роман Голубовский.

“Виталий, что там, может, сверху видно метро на Виноградарь?” – написал пользователь Михаил Иванов, имея в виду большой жилой массив в Киеве, где много лет подряд столичные власти обещали закончить строительство новой станции метро. Последнее обещание дал лично Кличко, когда заявил, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.

“На этих фото мэр показал, как лучше добираться с Троещины на правый берег”, – пошутил пользователь с ником Yaroslav Omelchenko, имея в виду еще один жилой массив Киева, куда не проложено метро.

Контекст:

В Украине ежегодно 6 июня отмечают День журналистов. Праздник был официально введен в 1994 году при президентстве Леонида Кравчука.

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

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