Мраморное море в Турции покрылось толстым слоем слизи

Ученые говорят, что изменение климата привело к распространению органического вещества, известного как морская слизь. Оно содержит большое количество микроорганизмов и может распространяться, когда в море попадают сточные воды.

“Бедственное положение Мраморного моря – результат того, что сделали люди. Это результат бытовых отходов и загрязнения окружающей среды”, – сказал режиссер Тахсин Джейлан, снимающий документальный фильм об экологической катастрофе.

Информагентство опубликовало в Twitter видео с дрона, на котором видно, что слизь покрыла прибрежные участки.

A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey’s Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry https://t.co/gmc8Ui24nE pic.twitter.com/EmfDiUAB1p

— Reuters (@Reuters) June 1, 2021

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ситуацию катастрофической и выразил надежду на то, что страна сможет спасти свои моря. Об этом 6 июня сообщило BBC news.

Впервые морскую слизь обнаружили в Турции в 2007 году, а также в Эгейском море недалеко от Греции.

