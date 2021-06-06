Глава Росатома поделился своими правилами жизни

Об

этом глава Росатома рассказал в ходе беседы с участниками Всероссийского

конкурса «Большая перемена», который проходит на платформе «Россия — страна

возможностей». Встреча состоялась в рамках Петербургского международного

экономического форума. По словам Лихачева, он всегда недоволен собой, так как

старается анализировать собственную работу. Из-за этого ему всегда кажется, что

можно было бы сделать что-то ещё, чего он не успел. Это, в свою очередь, подталкивает

его вперёд.

Кроме

того, глава Росатома призвал собеседников не жадничать и всегда делиться тем,

что у них есть. Такая способность, по его словам, свидетельствует о том, что

человек владеет вещью, а не наоборот.

Также

Алексей Лихачев призвал людей не бояться, так как, по его мнению, страх

является главным сдерживающим фактором в жизни человека. Поэтому, как подчеркнул

глава Росатома, нужно научиться переступать через него.

Руководитель

госкорпорации рассказал, что жизненные обстоятельства постоянно подталкивали

его к изучению нового. По его словам, он всегда стремился к новым знаниям и не

боялся предлагать новые решения, которые «невозможно найти в книжках».