Глава Росатома поделился своими правилами жизни
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Об
этом глава Росатома рассказал в ходе беседы с участниками Всероссийского
конкурса «Большая перемена», который проходит на платформе «Россия — страна
возможностей». Встреча состоялась в рамках Петербургского международного
экономического форума. По словам Лихачева, он всегда недоволен собой, так как
старается анализировать собственную работу. Из-за этого ему всегда кажется, что
можно было бы сделать что-то ещё, чего он не успел. Это, в свою очередь, подталкивает
его вперёд.
Кроме
того, глава Росатома призвал собеседников не жадничать и всегда делиться тем,
что у них есть. Такая способность, по его словам, свидетельствует о том, что
человек владеет вещью, а не наоборот.
Также
Алексей Лихачев призвал людей не бояться, так как, по его мнению, страх
является главным сдерживающим фактором в жизни человека. Поэтому, как подчеркнул
глава Росатома, нужно научиться переступать через него.
Руководитель
госкорпорации рассказал, что жизненные обстоятельства постоянно подталкивали
его к изучению нового. По его словам, он всегда стремился к новым знаниям и не
боялся предлагать новые решения, которые «невозможно найти в книжках».
Смотреть комментарии → Комментариев нет