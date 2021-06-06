 

Жители десятков стран подали заявки на участие в марафоне «Пушкин – всему миру»

06.06.2021, 14:46, Новости дня
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В марафоне «Пушкин – всему миру» примут участие люди из десятков стран, марафон организован по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, рассказал организатор мероприятия и руководитель одноименного благотворительного фонда, переводчик творчества Александра Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.

«Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Израиль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, Нигерия, Танзания, Индонезия – десятки стран мира. Думаю, это показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, искусство, красота», – назвал он РИА «Новости» страны, жители которых примут участие в марафоне.

Лоуэнфельд отметил, что был удивлен откликом во всем мире. Он также выразил надежду на то, что мероприятие заставит еще больше людей интересоваться русской культурой и поэзией Пушкина, потому что они помогают установить дружеские связи между людьми из разных стран.

Марафон пройдет онлайн 6 июня и начнется в 15.00 по мск.

Ранее самыми любимыми поэтами россияне назвали Сергея Есенина, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.



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