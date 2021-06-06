Под Новосибирском пассажир поджег машину при попытке ее эвакуации

В поселке Тулинский Новосибирской области мужчина с признаками алкогольного опьянения изнутри поджег машину, которую полицейские хотели эвакуировать на штрафстоянку, информирует в ГУМВД по региону.

По данным МВД, в субботу вечером инспекторы ГИБДД оформляли автоаварию в поселке Тулинский с участием двух автомобилей – Toyota и Pontiac. Женщина, которая управляла Toyota имела признаки алкогольного опьянения, позже это подтвердило освидетельствование. Также у нее не было прав на управление транспортным средством. Полицейские составили протокол и вызвали эвакуатор для транспортировки иномарки на штрафстоянку. Об этом информирует РИА «Новости».

«По прибытии эвакуатора инспектор ДПС потребовал покинуть транспортное средство пассажира, находившегося на переднем сидении. Игнорируя законное требование сотрудников полиции, мужчина с внешними признаками опьянения, закрылся в машине. После чего, расплескав бензин по салону, стал угрожать поджечь данный автомобиль. Госавтоинспекторы незамедлительно вызвали сотрудников пожарно-спасательной части ГУМЧС», – сообщили в ГУМВД.

Сообщается, что мужчина поджег автомобиль изнутри. Огонь на течение нескольких секунд потушили пожарные, а полицейские вместе с очевидцами вытащили из машины нарушителя порядка.

«В связи с неадекватным поведением гражданина, выражавшемся в агрессивном поведении, инспекторами ГИБДД было применено спецсредство – наручники. Далее 36–летнего местного жителя передали медицинским работникам для дальнейшей транспортировки в Областную клиническую больницу», – сообщили в ГУМВД.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту неповиновения законному требованию сотрудников полиции.

В сентябре 2020 года жителя Воронежа заподозрили в поджоге автомобиля, в котором сидела его дочь: по версии следствия, мужчина облил бензином машину и поджег ее после ссоры с женой.