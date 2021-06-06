Новый Porsche 911 GT3 RS продолжает испытания на Нюрбургринге

— 2021 год Порше 911 GT3 RS может быть представлен позже в этом году

— Ожидается, что модель будет оснащена 4,0-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 500+ л.с.

Porsche продолжает работу над новым 911 GT3 RS перед его дебютом, который, как ожидается, состоится в конце этого года. Последний набор шпионских снимков позволяет нам взглянуть на модель, когда она работала на трассе Нюрбургринг в Германии.

Самая значимая визуальная изюминка Porsche 911 GT3 RS 2021 года — огромное крыло в задней части, которое, как ожидается, будет выделять значительную прижимную силу. В другом месте мы видим расположенные по центру двухтрубные выхлопные трубы, более широкие передние крылья с воздухозаборниками, переработанные передний и задний бамперы и новый капот с вытяжными вентиляторами. Модель также может выиграть от нового набора колес.

Под капотом новый Porsche 911 GT3 RS, как ожидается, будет оснащен 4,0-литровым шестицилиндровым двигателем, который будет развивать мощность к северу от 500 л.с. Будучи ориентированной на производительность моделью, обновленный 911 GT3 RS мог предлагаться только с блоком PDK.

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