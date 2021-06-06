 

После внесения в Красную книгу дальневосточный краб подорожал в 3 раза

06.06.2021, 15:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комиссия при Минприроды по редким видам животных, растений и грибов внесла краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса в новую редакцию Красной книги.

Решение вызвало резкое увеличение в 3 раза рыночной стоимости дальневосточного краба.

Пока краб окончательно не исчез, нужно успеть наловить его как можно большеПо данным комиссии популяция видов дальневосточного краба сократилась на 80% всего за 5 лет. Экологи опасаются, что при существующей динамике вымирания стригун красный и стригун ангулятус, обитающие в Приморской, Западно-Сахалинской, Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах, полностью исчезнут с поверхности Земли уже через год.

Такие заявления вынудили краболовов в срочном порядке повысить цену на свой улов. Теперь вместо 2,5-3 тыс рублей за кг крабов, придётся отдать 7,5-9 тыс рублей за ту же массу.

– Теперь дальневосточный краб — это не просто деликатес, а редчайший деликатес. Рост цен на него обоснован ограниченным количеством продукта. Успейте купить крабов по этой цене, ведь в дальнейшем стоимость будет только увеличиваться пропорционально скорости исчезновения крабов, — заявил крупнейший рыбопромышленник России Олег Кан.

Также в комиссии отметили необходимость увеличения в 2 раза объёма добычи ракообразных: «Пока краб окончательно не исчез, нужно успеть наловить его как можно больше».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Вернувшихся из Великобритании в Россию обяжут пройти двухнедельный карантин

10.04 / Мнение: Мягкая сила Тегерана

20.01 / Скандалы: У полиции ни кита не вышло

22.05 / Мнение: Абсурд

21.04 / Ирина Безрукова, Юлия Меньшова, Татьяна Михалкова с внучкой и другие на открытии выставки в Москве

22.12 / В Госдуме приняли закон о повышении возраста молодежи

09.10 / Валерия не получила ни одного заказа на новогодние корпоративы

08.01 / Мнение: Тайский массаж

10.09 / Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича

04.12 / Скандалы: Константину Пономареву лепят плюс трешечку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика