После внесения в Красную книгу дальневосточный краб подорожал в 3 раза

Комиссия при Минприроды по редким видам животных, растений и грибов внесла краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса в новую редакцию Красной книги.

Решение вызвало резкое увеличение в 3 раза рыночной стоимости дальневосточного краба.

По данным комиссии популяция видов дальневосточного краба сократилась на 80% всего за 5 лет. Экологи опасаются, что при существующей динамике вымирания стригун красный и стригун ангулятус, обитающие в Приморской, Западно-Сахалинской, Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах, полностью исчезнут с поверхности Земли уже через год.

Такие заявления вынудили краболовов в срочном порядке повысить цену на свой улов. Теперь вместо 2,5-3 тыс рублей за кг крабов, придётся отдать 7,5-9 тыс рублей за ту же массу.

– Теперь дальневосточный краб — это не просто деликатес, а редчайший деликатес. Рост цен на него обоснован ограниченным количеством продукта. Успейте купить крабов по этой цене, ведь в дальнейшем стоимость будет только увеличиваться пропорционально скорости исчезновения крабов, — заявил крупнейший рыбопромышленник России Олег Кан.

Также в комиссии отметили необходимость увеличения в 2 раза объёма добычи ракообразных: «Пока краб окончательно не исчез, нужно успеть наловить его как можно больше».

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