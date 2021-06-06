 

Основатель Jacquemus Симон Порт Жакмюс и его партнер обручились

06.06.2021, 14:26, Разное
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31-летний основатель и креативный директор модного бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс и его бойфренд, владелец рекламного агентства Yoann and Marco Марко Маэстри обручились. Об этом дизайнер рассказал на своей странице в Instagram.

Я сказал “да”! “Моя жизнь так же хороша, как песня ABBA Dancing Queen”,

– коротко написал Симон под серией снимков их с Марко рук, где на его руке красуется помолвочное кольцо, и добавил цитату из фильма 1994 года “Свадьба Мюриэл”.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри встречаются с весны 2018 года. Влюбленные лишь изредка делятся совместными снимками в социальных сетях, так как каждая подобная публикация вызывает волну негативных сообщений. Хотя у пары так же много и поклонников, которые их поддерживают и искренне желают счастья.

Известно, что агентство Марко Yoann and Marco формирует имидж и стратегию поведения различных компаний и брендов, а также сотрудничает с инфлюенсерами. Кстати, Jacquemus стал первым брендом, который заключил контракт с агентством.

Симон Порт Жакмюс, родившись в маленькой французской деревне Мальмор в семье фермеров, в 18 лет переехал в Париж и поступил в Высшую школу искусств и технологий моды ESMOD. Спустя несколько месяцев, в 2009 году, его мать погибла в автокатастрофе. Он бросил учебу и основал бренд Jacquemus в честь девичьей фамилии матери. В 2015 году Симон выиграл специальный приз конкурса для молодых дизайнеров LVMH Prize в размере 150 тысяч евро на развитие бренда. Сейчас его бренд – один из самых популярных в мире, его одежду носят и участвуют в модных шоу звезды первой величины.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри



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