14 забавных фотографий, которые всем своим видом доказывают, что без кота и жизнь не та
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Если вам кажется, что в вашей жизни чего-то не хватает для обретения полного счастья, то проверьте, есть ли у вас дома кот. Ведь отсутствие дома такого питомца прямо влияет на уровень радости в организме человека. Ну а если завести питомца у вас никак не получается, то попробуйте использовать в качестве лечения грусти просмотр фотографий забавных котиков. Их дурашливый внешний вид работает чуть ли не лучше всяких лекарств!
1. Этот взгляд
2. Кажется, у кого-то закончилась еда
3. Палец атакует!
4. Что может быть лучше, чем один кот? Много котов!
5. Удали!
6. Когда чихнул в то время, когда тебя фотографировали
7. Свободу честным котам
8. Ему больше не наливать
9. Малыши должны держаться вместе
10. Как выманить кота
11. Котонавт
12. А где мясо?
13. Идеи для котячьей фотосессии
14. Клубок тьмы
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