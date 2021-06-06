 

14 забавных фотографий, которые всем своим видом доказывают, что без кота и жизнь не та

06.06.2021, 14:24, Разное
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Если вам кажется, что в вашей жизни чего-то не хватает для обретения полного счастья, то проверьте, есть ли у вас дома кот. Ведь отсутствие дома такого питомца прямо влияет на уровень радости в организме человека. Ну а если завести питомца у вас никак не получается, то попробуйте использовать в качестве лечения грусти просмотр фотографий забавных котиков. Их дурашливый внешний вид работает чуть ли не лучше всяких лекарств!

1. Этот взгляд

2. Кажется, у кого-то закончилась еда

3. Палец атакует!

4. Что может быть лучше, чем один кот? Много котов!

5. Удали!

6. Когда чихнул в то время, когда тебя фотографировали

7. Свободу честным котам

8. Ему больше не наливать

9. Малыши должны держаться вместе

10. Как выманить кота

11. Котонавт

12. А где мясо?

13. Идеи для котячьей фотосессии

14. Клубок тьмы



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