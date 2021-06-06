16 примеров, что получится, если позволить дизайнерам креативить без ограничений

Мы проводим столько времени в интернете, поток информации льется на нас без перерыва и, кажется, нас уже никакие дизайнерские штуки не смогут удивить и, тем более, восхитить, так много всякого и разного мы уже повидали. Но дизайнеры не собираются сдаваться, то и дело придумывая все новые и новые способы сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи, каждый раз превознося свою креативность на ещё более крутой уровень. И у них получается опять сделать так, что на их творения миллионы смотрят с открытыми ртами.

Потолок с тучками, откуда гремит гром и сверкают всамделишные молнии

Раковина в форме осьминога с подарком – жемчужиной



Столик, который будто левитирует в воздухе



Универсальный ключ для велосипедов выполнен в виде велосипеда



Для каждой книги свое индивидуальное место



Возле этого фонтана в Польше так и хочется на минутку остановиться



Остановись, мгновенье! Ты ужасно, но и прекрасно!



Красивая реализация идеи вазы с драконом



Для перил специально использованы обычные ветки, без обработки



Наверное, там очень удобно восседать!



Раковина, спроектированная искусственным интеллектом



Ракушки, цветы и листья – диковинная комбинация



Вся посуда может применяться по назначению, это не декоративные безделушки



Системный блок компьютера, тюнингованный под кукольный домик



Это не украшение, а ударная установка со всеми барабанами



Вот такой дизайн мы любим и уважаем!

