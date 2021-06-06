16 примеров, что получится, если позволить дизайнерам креативить без ограничений
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Мы проводим столько времени в интернете, поток информации льется на нас без перерыва и, кажется, нас уже никакие дизайнерские штуки не смогут удивить и, тем более, восхитить, так много всякого и разного мы уже повидали. Но дизайнеры не собираются сдаваться, то и дело придумывая все новые и новые способы сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи, каждый раз превознося свою креативность на ещё более крутой уровень. И у них получается опять сделать так, что на их творения миллионы смотрят с открытыми ртами.
Потолок с тучками, откуда гремит гром и сверкают всамделишные молнии
Раковина в форме осьминога с подарком – жемчужиной
Столик, который будто левитирует в воздухе
Универсальный ключ для велосипедов выполнен в виде велосипеда
Для каждой книги свое индивидуальное место
Возле этого фонтана в Польше так и хочется на минутку остановиться
Остановись, мгновенье! Ты ужасно, но и прекрасно!
Красивая реализация идеи вазы с драконом
Для перил специально использованы обычные ветки, без обработки
Наверное, там очень удобно восседать!
Раковина, спроектированная искусственным интеллектом
Ракушки, цветы и листья – диковинная комбинация
Вся посуда может применяться по назначению, это не декоративные безделушки
Системный блок компьютера, тюнингованный под кукольный домик
Это не украшение, а ударная установка со всеми барабанами
Вот такой дизайн мы любим и уважаем!
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