 

16 примеров, что получится, если позволить дизайнерам креативить без ограничений

06.06.2021, 14:24, Разное
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Мы проводим столько времени в интернете, поток информации льется на нас без перерыва и, кажется, нас уже никакие дизайнерские штуки не смогут удивить и, тем более, восхитить, так много всякого и разного мы уже повидали. Но дизайнеры не собираются сдаваться, то и дело придумывая все новые и новые способы сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи, каждый раз превознося свою креативность на ещё более крутой уровень. И у них получается опять сделать так, что на их творения миллионы смотрят с открытыми ртами.

Потолок с тучками, откуда гремит гром и сверкают всамделишные молнии

Раковина в форме осьминога с подарком – жемчужиной

Столик, который будто левитирует в воздухе

Универсальный ключ для велосипедов выполнен в виде велосипеда

Для каждой книги свое индивидуальное место

Возле этого фонтана в Польше так и хочется на минутку остановиться

Остановись, мгновенье! Ты ужасно, но и прекрасно!

Красивая реализация идеи вазы с драконом

Для перил специально использованы обычные ветки, без обработки

Наверное, там очень удобно восседать!

Раковина, спроектированная искусственным интеллектом

Ракушки, цветы и листья – диковинная комбинация

Вся посуда может применяться по назначению, это не декоративные безделушки

Системный блок компьютера, тюнингованный под кукольный домик

Это не украшение, а ударная установка со всеми барабанами

Вот такой дизайн мы любим и уважаем!

 



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