 

В РФ создан алгоритм для генерации текстов

06.06.2021, 14:16, Новости дня
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Новая модель пока несовершенна и не отличается универсальностью. Однако это первый шаг на пути к созданию электронных писателей. Компания «Яндекс» представила пилотный вариант алгоритма, созданного на основе нейросети и способного самостоятельно писать небольшие тексты.

Как сообщает разработчик, пользователю достаточно ввести лишь несколько ключевых слов, а нейросеть тут же предлагает свой вариант фразы или даже целого предложения.

Для людей, которые не дружат со стилистикой, это будет настоящий подарок, говорят эксперты. В современном киберпространстве есть необходимость создавать массу коротких однотипных описаний товаров и услуг. Здесь также кроется перспектива для электронного писателя.



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