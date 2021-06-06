У щенков обнаружена наследственная способность понимать людей

Американские ученые, проведя ряд исследований со щенками домашних собак, пришли к выводу, что они изначально понимают людей. Как только молодняк начинает вести более-менее самостоятельный образ жизни, это становится заметным.

Очень странно, не правда ли? Ведь у щенка, когда ему от роду всего-то несколько месяцев, просто не было достаточно времени, чтобы приучиться к командам и жестам, при помощи которых с ними общаются люди.

Однако же, щенки явно понимают, какую информацию хочет передать им человек. Например, когда тот показывает, где поставил миску с едой. По мнению ученых, эта способность передается щенкам по наследству. Иначе говоря. Способность и желание понимать команды у них заложена уже на генетическом уровне.