Китайские эксперты напомнили о продукте, с которым нельзя сочетать огурцы

Китайское издание Sohu опубликовало материал о том, как можно употреблять огурцы с наибольшей пользой. В статье авторы также напомнили о продукте, с которым ни в коем случае нельзя сочетать этот зеленый овощ.

Все знают о пользе огурцов, эти овощи являются незаменимым ингредиентом для всевозможных салатов и окрошки, а также ряда других блюд. В нем содержится много витаминов и микроэлементов, полезных для работы нервной системы и мозга. Огурцы также помогут осветлить кожу при их применении в качестве масок, а кремний и сера в них улучшат состояние волос и кожи при их регулярном добавлении в рацион. Кроме того, овощ регулирует перистальтику кишечника и выводит токсины. Однако, как оказалось, многим до сих пор не известно, что огурец ни в коем случае нельзя сочетать с определенными продуктами. Поэтому после употребления огурцов лучше выждать некоторое время перед тем, как продолжать трапезу.

Главным продуктом, с которым нельзя сочетать огурец, является арахис и блюда из него. Эти бобы, или как обычно называют его плоды, земляные орешки, богаты пищевыми волокнами и ненасыщенными жирными кислотами. При этом в нем отсутствует холестерин и низкое количество натрия. Благодаря высокому содержанию натурального полифенола ресвератрола, бобы помогут дольше оставаться молодыми. При легкой усвояемости арахис дает организму много энергии.

Однако совместное употребление бобов и огурца крайне не рекомендовано специалистами по здоровому питания. Китайские эксперты напоминают, что в таком случае подобное меню может привести к диарее. Болям в животе и другим расстройствам желудочно-кишечного тракта. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо разграничить по времени прием обоих продуктов как минимум на час.

Источник: inosmi.ru