Столтенберг назвал принципы, на которых НАТО будет продолжать строить отношения с РФ

Он отметил, что Альянс придерживается двустороннего подхода к России: “сдерживание и диалог”.

Столтенберг отметил, что нужно “продолжать говорить с нашим соседом, Россией”, о контроле над оружием и о других военных и политических проблемах. Если не поддерживать диалог, нельзя будет ни урегулировать споры, ни улучшить взаимопонимание, добавил он.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генсек НАТО говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал Столтенберг.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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