 

В Москве произошла массовая драка нацистов с антифашистами. Полиция задержала 19 человек

06.06.2021, 14:08, Новости дня
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19 участников конфликта задержала полиция, их доставили в отдел МВД для выяснения причин конфликта.

Baza в своем Telegram-канале сообщила, что подрались две большие группы мужчин, вооруженных огнестрельным оружием. У них при себе были флаги с нацисткой символикой.

“Всего в побоище принимали участие несколько десятков человек, судя по видео очевидцев, потасовка происходила прямо во дворах жилых домов, рядом с площадками с детьми”, – написали в канале.

По информации Mash, в конфликте участвовали нацисты и антифашисты, они подрались на закрытом концерте.

“5 июня группировка White nights skins собиралась повеселиться в одном из заведений на Дмитровском шоссе, но тусовку прервали антифашисты. Они собирались накрыть концерт, но нацики увидели и, предварительно, напали первыми. Как нам стало известно, к футбольным фанатам это действо не имело никакого отношения”, – отметили в сообщении.

О пострадавших в результате конфликта не сообщается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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