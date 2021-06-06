Захарова оценила заявление НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска

Нормальное взаимодействие РФ и Белоруссии не входит в планы НАТО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека альянса о сотрудничестве Москвы и Минска.

«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», – написала Захарова в Telegram.

Как отметила дипломат, что касается готовности «защитить каждого участника альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется по традиции пожелать НАТО и его генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования».

«Кстати, ко всем так и не решенным за десятилетия реальным проблемам НАТО сейчас прибавился еще и внутренний терроризм в США. Вот чем следует срочно заняться странам-членам, а не вымышленными угрозами», – добавила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». По его словам, альянс готов «в случае необходимости» защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран.

Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.