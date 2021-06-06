 

Новак: Строительство «Северного потока – 2» завершится до конца года

06.06.2021, 13:48, Новости дня
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Проект «Северный поток – 2» будет достроен до конца года, а затем его введут в эксплуатацию, сказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин».

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», – цитирует его ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. При этом он подчеркнул, что с энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире.

До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий.  



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