 

Французские сенаторы возмутились ситуацией с неонацизмом на Украине

06.06.2021, 13:48, Новости дня
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Группа французских сенаторов после визита в Киев в мае текущего года обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриансу с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.

Как информирует издание «Страна. ua», сенаторов во время визита на Украину возмутило то, что в центре Киева торгуют нацистскими символами и записывают в бойцы неонацистского полка «Азов».

«Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии», – говорится в заявлении сенаторов.

Как отметили в сенате, эти действия совмещается с процессом обучения активистов, «выступающих за превосходство белой расы», что угрожает безопасности и в самой Европе. «Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии», – отмечается в заявлении.

Кроме того, сенаторы подчеркнули, что «если глава МИДа на заседании Сената откажется признавать деятельность неонацистских группировок в Украине, авторы запроса будут ему оппонировать». Отмечается, что в случае согласия с мнением сенаторов реакция МИД Франции может сказаться на всей политике в отношении Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

Лидер Партии пенсионеров Владимир Бураков, комментируя слова Владимира Путина, заявил газете ВЗГЛЯД, что на Украине, в странах Прибалтики, Германии и Франции местные политики действительно потворствуют возрождению нацистских движений, проявляющих агрессию в отношении России.



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