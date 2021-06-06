Берега попутали

Вместо побережья Печоры нефтяники отмывают свою репутацию.

Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявил, что природа в Коми после разлива нефти полностью восстановлена. «Экосистема уже восстановлена, потому что мы приняли все исчерпывающие меры», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Алекперов добавил, что во избежание будущих катастроф компания «провела всю экспертизу всего нефтепромыслового хозяйства, нефтебазового хозяйства».

Слова бизнесмена о такой скорой ликвидации майского разлива на реке Колве, когда из аварийного коллектора вылилось не менее 100 тонн сырой нефти, вызвали недоумение. Не только у журналистов, но и у надзорных органов. На том же ПМЭФ руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, услышав о заявлении главы компании, тут же его жестко опровергла: «Мы еще даже не закончили ликвидировать последствия, что там может восстановиться? Выгребли часть грунта, перебаламутили реку, и она может восстановиться? Нет, конечно», — удивилась Радионова и добавила, что оценка нанесенного нефтеразливом ущерба превышает 300 млн рублей, но еще будет уточняться.

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Жители Усинского района Республики Коми, которые больше 20 дней наблюдают последствия разлива, также в недоумении.

Активный сбор нефтепродуктов еще идет, нефтяные пятна по-прежнему видны на берегах.

Нефть у берегов реки Колва. Фото: Комитет спасения Печоры

Кроме того, сама формулировка Алекперова весьма туманна. «Можно подумать, будто Вагит Юсуфович вообще ничего не знает о нефти», — предполагает Иван Иванов, председатель местной экологической организации «Комитет спасения Печоры». Из слов олигарха неясно, констатирует Иванов, какую экосистему он имеет в виду: экосистему болота, ручья, реки? О ликвидации последствий на территории всего района, конечно, говорить не приходится.

Эколог замечает, что в последнее время наблюдает только ликвидацию, или просто зачистку, критики «ЛУКОЙЛа» в медиа и общественной дискуссии. «Рекламные контракты со СМИ, скупка тиражей газет с критикой компании — нам эта тактика знакома. Кроме того, сейчас активно работают с людьми, занятыми на ликвидации разлива:

им запрещают рассказывать об увиденном, снимать. Они уже телефон достать боятся. То есть озаботились не столько утечкой нефти, сколько утечкой информации».

Иванов допускает, что Алекперова ввели в заблуждение относительно происходящего, — иное разумное объяснение его словам найти трудно. Нефть в реке приводит к необратимым последствиям — такова позиция ученых. А процесс восстановления реки после крупного разлива может занять десятки лет — при условии качественной уборки нефтепродуктов и прекращения техногенного воздействия на водоем.

Фото: Оганес Тагулян / Greenpeace

Напомню, что независимая лаборатория обнаружила во взятой нами в Колве пробе превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в 500 раз.

Иван возмущается и тем, что, даже ведя речь о ликвидации аварии, представители компании никак не упоминают местное население, о компенсациях речь не идет, между тем люди, годами жившие рекой, надолго потеряли возможность вести привычный образ жизни, рыбачить, пить качественную воду.

Добавлю, удивляет и заявление главы «ЛУКОЙЛа» о проведенной экспертизе всего нефтяного хозяйства компании во избежание аварий. В Усинском районе одних труб нефтепровода 7000 км. И, несмотря на их частичную замену, разливы случаются практически ежегодно, пусть и не столь крупные, но — сотнями. Больше того, еще один инцидент случился буквально через несколько дней после разлива в Колве: из-под земли забил «грифон» — нефтяной гейзер.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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