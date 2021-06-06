16 умилительных конкурентов котятам и щенкам, которыми нужно срочно наполнить интернет

Котики и собачки – это прекрасно! Это вообще один из столпов Интернета. Но, как и все хорошее, со временем приедается, и душа начинает просить чего-то нового. Такого же пушистого-мимимишного, но другого. Что же, у нас есть для вас такие картинки! Противостоять кошачьей мафии сегодня будут обворожительные квокки, лисички, енотики и ещё много самых разных зверушек. Пускай котики знают, что у них уже давно есть серьезная конкуренция.

Котята, подвиньтесь! У нас новый кандидат на самое милое животное!



Шотландские меховые коровки самые красивые на свете – как мягкие игрушки



Мы надеемся, что она вызовет у вас улыбку



Как можно отказать очаровательному малышу во взаимности?



Обессилел и лапки свесил – вот так это и выглядит



Не самый частый гость в рубрике обворожительных животных, но хоть его и едва видно, он все равно очень милый!



Темный козлик получил свое украшение на рога за не самый ласковый нрав



Змеи тоже любят праздники!



Из бородатого дракона получилась оригинальная фотомодель



Этого невероятного зверя зовут мраморной лисой из Канады



Мистер зеленая безмятежность, который спокойно спит в ладони человека

Так, я не поняла, а где ужин? Опять сковородка пустая!



Никогда еще шиншилла не побеждала акулу! Она первая в роду!



Кушай, наслаждайся! Сегодня у него именины.



В жизни квокки такие же милые, как на фото. И даже лучше!



Хипстерский хорек из московской глубинки

