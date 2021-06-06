 

16 умилительных конкурентов котятам и щенкам, которыми нужно срочно наполнить интернет

06.06.2021, 13:26, Разное
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Котики и  собачки – это прекрасно! Это вообще один из столпов Интернета. Но, как и все хорошее, со временем приедается, и душа начинает просить чего-то нового. Такого же пушистого-мимимишного, но другого. Что же, у нас есть для вас такие картинки! Противостоять кошачьей мафии сегодня будут обворожительные квокки, лисички, енотики и ещё много самых разных зверушек. Пускай котики знают, что у них уже давно есть серьезная конкуренция.

Котята, подвиньтесь! У нас новый кандидат на самое милое животное!

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Кушай, наслаждайся! Сегодня у него именины.

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