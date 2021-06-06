Изменяйте температуру воды: как мыть волосы, чтобы они быстрее росли

Если вы примените эти трюки, вы сможете быстрее отрастить волосы. Косметическая индустрия предлагает различные процедуры и продукты, которые стимулируют рост. Но давайте начнем с простого ухода за ними – с мытья головы.

Зачем нужно мыть голову

Мытье волос, то есть очистка кожи головы и корней – это не просто вопрос гигиены, а целый ритуал, с помощью которого вы можете стимулировать более быстрый рост волос. Для этого достаточно использовать определенные уловки во время мытья.

Наши волосы ежедневно подвергаются целому ряду неблагоприятных воздействий: загрязнению, бактериям, выработке кожного сала, пыли и прочего. Эксперты отмечают, что кожа головы из-за потоотделения и скопления грязи является отличной средой для размножения бактерий, которые могут замедлять рост волос. Именно поэтому, помимо массажа, важно регулярно и тщательно мыть голову, а также избавлять кожный покров от различных неблагоприятных факторов.

Средства для укладки

Волосы, которые часто обрабатываются средствами для укладки, более восприимчивы к загрязнениям, их рост замедляется. Поэтому постарайтесь сократить их использование. Также важно выбрать шампунь и кондиционер, которые действительно подходят вашему типу волос, для этого проконсультируйтесь со специалистом.

Вот еще совет. Массаж головы во время мытья – прекрасный стимулятор роста волос. Начните растирать кожу ото лба до затылка кончиками пальцев. Помимо положительного воздействия на локоны, такая процедура является отличным способом расслабиться.

Температура воды

Мойте голову водой правильной температуры. Она должна быть теплой, а не холодной. Можно допускать легкие температурные перепады. Дело в том, что благодаря этому увеличивается кровоток в верхних слоях эпидермиса, что гармонизирует все процессы роста и регенерации кожи головы. Это особенно эффективно для тонких волос.

Применяйте яблочный уксус в качестве ополаскивателя

Яблочный уксус эффективно удаляет остатки загрязнений с ваших волос. Этот продукт стимулирует рост, придает силу. Волосы становятся мягкими и блестящими. Возьмите 2 столовые ложки уксуса на литр воды, применяйте жидкость для ополаскивания.

Розовая вода

Также можете ополаскивать волосы розовой водой. Она может быть отличной заменой яблочному уксусу. Волосы после такого ополаскивания становятся здоровее. После мытья просто налейте на пряди немного розовой воды и втирайте ее в голову легкими движениями.