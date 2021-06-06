 

Изменяйте температуру воды: как мыть волосы, чтобы они быстрее росли

06.06.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если вы примените эти трюки, вы сможете быстрее отрастить волосы. Косметическая индустрия предлагает различные процедуры и продукты, которые стимулируют рост. Но давайте начнем с простого ухода за ними – с мытья головы.

Зачем нужно мыть голову

Мытье волос, то есть очистка кожи головы и корней – это не просто вопрос гигиены, а целый ритуал, с помощью которого вы можете стимулировать более быстрый рост волос. Для этого достаточно использовать определенные уловки во время мытья.

Наши волосы ежедневно подвергаются целому ряду неблагоприятных воздействий: загрязнению, бактериям, выработке кожного сала, пыли и прочего. Эксперты отмечают, что кожа головы из-за потоотделения и скопления грязи является отличной средой для размножения бактерий, которые могут замедлять рост волос. Именно поэтому, помимо массажа, важно регулярно и тщательно мыть голову, а также избавлять кожный покров от различных неблагоприятных факторов.

Средства для укладки

Волосы, которые часто обрабатываются средствами для укладки, более восприимчивы к загрязнениям, их рост замедляется. Поэтому постарайтесь сократить их использование. Также важно выбрать шампунь и кондиционер, которые действительно подходят вашему типу волос, для этого проконсультируйтесь со специалистом.

Вот еще совет. Массаж головы во время мытья – прекрасный стимулятор роста волос. Начните растирать кожу ото лба до затылка кончиками пальцев. Помимо положительного воздействия на локоны, такая процедура является отличным способом расслабиться.

Температура воды

Мойте голову водой правильной температуры. Она должна быть теплой, а не холодной. Можно допускать легкие температурные перепады. Дело в том, что благодаря этому увеличивается кровоток в верхних слоях эпидермиса, что гармонизирует все процессы роста и регенерации кожи головы. Это особенно эффективно для тонких волос.

Применяйте яблочный уксус в качестве ополаскивателя

Яблочный уксус эффективно удаляет остатки загрязнений с ваших волос. Этот продукт стимулирует рост, придает силу. Волосы становятся мягкими и блестящими. Возьмите 2 столовые ложки уксуса на литр воды, применяйте жидкость для ополаскивания.

Розовая вода

Также можете ополаскивать волосы розовой водой. Она может быть отличной заменой яблочному уксусу. Волосы после такого ополаскивания становятся здоровее. После мытья просто налейте на пряди немного розовой воды и втирайте ее в голову легкими движениями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Психологи: Компьютерная зависимость может вызвать задержку в развитии у несовершеннолетних

14.03 / Год сурка

01.08 / Мнение: Митинг под дождем

28.07 / Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями: имя и пол ребенка

25.05 / РПЦ и Росгвардия подписали меморандум о создании военизированного Корпуса стражей возрожденного православия

25.03 / Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм

04.08 / Жириновский не исключил бегства Лукашенко из Белоруссии

22.03 / Почему музыка вызывает мурашки

05.10 / Снится ерунда под утро: это может быть проблемой?

14.12 / Sohu: Попытки Киева разрушить вертолетный бизнес России не спасет «Мотор Сич» от краха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика