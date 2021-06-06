 

Определена проблема беспроводных зарядок Apple

06.06.2021, 13:18, Новости дня
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Как отмечают эксперты, для людей с кардиостимуляторами могут оказаться опасными беспроводные зарядные устройства Apple MagSafe. Проблема состоит в самой конструкции, говорят специалисты.

Во включенном состоянии беспроводная зарядка создает магнитными кольцами, в которые «захватывает» фирменные смартфоны и планшеты, поясняют эксперты. Таким образом, происходит передача электроэнергии без использования проводов.

Однако магнитное поле вблизи устройства настолько велико, что может повлиять на работу и других устройств. Больше всего опасность грозит людям, использующим кардиостимуляторы. В мире таких становится все больше, как и беспроводных зарядных устройств Apple.



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