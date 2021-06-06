 

TikTok изменил политику конфиденциальности в США

06.06.2021, 13:18, Новости дня
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Как сообщают менеджеры сервиса TikTok, согласно новому законодательству Соединенных Штатов, они начинают сбор конфиденциальной информации об американских пользователей.

Таким образом, в распоряжении китайской компании окажутся важные личные данные десятков миллионов американцев. А именно, речь идет об отпечатках пальцев, образцов голоса и изображений лица.

Каждый такой образец можно использовать как личный идентификатор, отмечают эксперты. Но самое интересное, что TikTok, на этот раз, не только не нарушает законы США, а наоборот, строго им следует. Запросы некоторых данных являются даже не правом, а обязанностью компании. Об этом она официально сообщила в распространенном недавно пресс-релизе.



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