 

Обильное потоотделение ночью может говорить о хронических воспалениях

06.06.2021, 13:12, Разное
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Присутствие обильного потоотделения ночью может говорить о различных хронических воспалениях. Это очень опасно для здоровья.
Человек потеет во сне из-за теплой пижамы или же толстого одеяла. В ряде случаев данный признак говорит о сбоях в работе организма. По словам немецкого врача Йенса Вагенкнехта, нерегулярное потоотделение нередко вызывается чрезмерным употреблением пищи или же алкоголя перед сном. К врачу необходимо обратиться, если такая ситуация наблюдается постоянно.

Выделение пота в ночное время суток нередко говорит об опухолях и хронических воспалениях. Человеку необходимо пройти комплексное обследование, чтобы выяснить причину данного явления. Кроме того, симптомами опасных заболеваний являются приступы лихорадки во сне и резкая потеря веса.

Источник: www.focus.de



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