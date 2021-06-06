Обильное потоотделение ночью может говорить о хронических воспалениях

Присутствие обильного потоотделения ночью может говорить о различных хронических воспалениях. Это очень опасно для здоровья.

Человек потеет во сне из-за теплой пижамы или же толстого одеяла. В ряде случаев данный признак говорит о сбоях в работе организма. По словам немецкого врача Йенса Вагенкнехта, нерегулярное потоотделение нередко вызывается чрезмерным употреблением пищи или же алкоголя перед сном. К врачу необходимо обратиться, если такая ситуация наблюдается постоянно.

Выделение пота в ночное время суток нередко говорит об опухолях и хронических воспалениях. Человеку необходимо пройти комплексное обследование, чтобы выяснить причину данного явления. Кроме того, симптомами опасных заболеваний являются приступы лихорадки во сне и резкая потеря веса.

Источник: www.focus.de