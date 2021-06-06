РФ незаконно удерживает девятерых гражданских журналистов из оккупированного Крыма – МИД Украины

“С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. Сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление. В этих условиях возник феномен гражданского журнализма, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя выполнение функций СМИ, заполняя вакуум независимого и беспристрастного освещения ситуации на оккупированном полуострове. За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку, обвинение выдвигаются по “террористическим” статьям, что грозит заключением на сроки 20 и более лет”, – сообщили в МИД.

Ведомство назвало имена девятерых гражданских журналистов, которые лишены свободы российскими оккупантами: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Амет Сулейманов.

Также в МИД напомнили, что в оккупированном Крыму задержан фрилансер “Радіо Свобода” Владислав Есипенко.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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