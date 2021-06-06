Количество жертв в результате теракта в Буркина-Фасо выросло

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06.06.2021, 13:10, Новости дня
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Еще 40 человек пострадали. Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Власти страны объявили трехдневный национальный траур.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил возмущение по поводу убийства мирных жителей, в числе которых есть и дети. Об этом сообщила пресс-служба ООН в Twitter.

Гутерриш призвал “к удвоенной поддержке в борьбе с насильственным экстремизмом”.

Secretary-General @antonioguterres voices outrage at killing of more than 100 people, including children, in Burkina Faso, and calls for redoubled support in fighting violent extremism. https://t.co/xUBrLn1tRF

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) June 5, 2021

По информации ООН, в результате нападения погибли семь детей.

Контекст:

Нападение на село Солхан произошло в ночь с 4-го на 5 июня, боевики убили мирных жителей, сожгли дома и рынок. Правительство страны назвало нападение самым жестоким за последние годы.

По данным Reuters, с начала 2021 года в Мали, Буркина-Фасо и Нигере участились нападения на мирное население со стороны джихадистов, связанных с “Аль-Каидой” и ИГИЛ. В мае в результате таких атак в Буркина-Фасо погибло 30 человек, отмечает ВВС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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