НАТО предостерегает Путина и Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге Альянса – Столтенберг

Он отметил, что ситуацию в Беларуси будут обсуждать на саммите НАТО на следующей неделе в Брюсселе.

По словам Столтенберга, Беларусь становится “все более и более зависимой” от России. Он напомнил, что ранее “Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств, как Украина, Грузия и Молдова”.

Также генсек сказал, что НАТО предостерегает президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, от дестабилизации на восточном фланге альянса. Издание отметило, что с Беларусью граничат страны НАТО – Литва, Латвия и Польша.

Он подчеркнул, что Альянс является оборонительным союзом, и его участники “бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси”. В чрезвычайной ситуации, по словам Столтенберга, НАТО готов защитить “любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы”.

Контекст:

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи 28 мая длились более пяти часов, рассказали в Кремле. Они обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и “развитии двусторонних связей”. Кроме этого, Россия предоставит Беларуси $500 млн кредита

Перед этим Лукашенко встречался с Путиным в Кремле 23 апреля. Он заявлял, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. По его словам, осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

О его создании Россия и Беларусь ведут переговоры больше 20 лет. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В Беларуси 9 августа 2020 года начались акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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