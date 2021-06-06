 

Политик Гозман: Лукашенко и его сообщники уверены, что Европа все забудет

06.06.2021, 12:52, Разное
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Об этом заявил российский политик Леонид Гозман. По его словам, это интервью является пыткой в прямом эфире и показывает, что возможным стало то, что казалось невозможным в современной Европе. По мнению политика, это событие ясно демонстрирует: природа человека осталась неизменной, а трусость и злоба диктаторов нисколько не уменьшилась. Интервью Протасевича — свидетельство того, что
законы не могут выдержать жестокости тирана.

По словам Гозмана, жестокость лидеров некоторых стран и рациональна, и иррациональна одновременно. В случае с Протасевичем власть демонстрирует готовность пойти абсолютно на все. Одновременно с этим, правители будто получают удовольствие от своей жестокости. Как отметил Гозман, это можно увидеть и в России. Одним из последних примеров склонности власти к садизму является случай с Андреем Пивоваровым.

Кроме того, политик выразил уверенность в том, что Лукашенко и его окружение убеждены, что им никогда не придется отвечать за свои действия перед судом, что европейские лидеры со временем все забудут. Переубедить их сможет только страх перед ответственностью. Чтобы этого добиться, Гозман предложил объявить действующего президента Белоруссии в розыск на территории ЕС, а также послать Лукашенко фотоальбом, в котором будут снимки подсудимых Нюрнбергского процесса после исполнения приговора и последние изображения Каддафи и Саддама Хуссейна. Кроме того, российский политик уверен: минские власти должны быть осуждены цивилизованным судом, которого они лишили своих оппонентов.

Также Гозман призвал не забывать пропагандистов, в том числе российских, публично одобрявших это интервью, и делавших вид, что никакой пытки в этом нет. По его словам, следует помнить, что действующий глава Белоруссии полностью зависит от поддержки Путина, в том числе, финансовой. А российский президент оказывает её от лица граждан РФ. То есть, палачи в Белоруссии получают зарплаты из денег россиян.

В связи с этим, Гозман выразил уверенность, что, пока Лукашенко занимает пост президента, Протасевича не отпустят. В аналогичной ситуации, по его мнению, находится российский оппозиционер Алексей Навальный. Однако, политик уверен: Лукашенко не выгодно убивать Романа, поэтому главное, что можно пожелать Протасевичу — не сойти с ума. А обвинять его в том, что он сдался или сломался может лишь дурак, либо герой, сам прошедший через ад пыток. Роман и сам должен понимать: какие бы сведения он ни выдал своим мучителям, вина за это лежит не на нем, а на палачах.



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