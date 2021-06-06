 

Чижов заявил о готовности РФ к проблемам при эксплуатации «Северного потока – 2»

06.06.2021, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации «Северного потока – 2», сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор – это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, – к этому готовы», – сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-1» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассуждая о возможности появления проблем при эксплуатации «Северного потока – 2», передает ТАСС.

Ранее на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.

Напомним, против «Северного потока – 2» активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Путин поручил жестче реагировать на нарушение прав российских журналистов за рубежом

03.01 / Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента страны

14.12 / Журналисты пришли домой к сотруднику ФСБ, которого они подозревают в отравлении Навального

11.03 / Бейонсе поддержала жену принца Гарри Меган после выхода интервью

18.03 / Московского адвоката приговорили к сроку за взятку полицейскому

25.02 / Британские ученые не исключают, что среди нас живут человекоподобные инопланетяне

28.02 / Вторая женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

14.08 / Пятерых украинцев, которых задержали во время протестов в Беларуси, отпустили – МИД Украины

18.09 / Ястремская уступила Халеп на турнире в Риме

29.07 / VOAэкспресс 28 июля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика