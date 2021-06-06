Чижов заявил о готовности РФ к проблемам при эксплуатации «Северного потока – 2»

Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации «Северного потока – 2», сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор – это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, – к этому готовы», – сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-1» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассуждая о возможности появления проблем при эксплуатации «Северного потока – 2», передает ТАСС.

Ранее на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.

Напомним, против «Северного потока – 2» активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.