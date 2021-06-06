Актер российских сериалов Артем Анчуков умер от COVID

Актер Артем Анчуков, известный по ролям в известных сериалах, скончался от коронавируса в 39 лет, сообщила певица Татьяна Буланова.

«Сегодня утром Артема не стало», – написала Буланова в своем Instagram, добавив, что причиной смерти стал коронавирус.

Артем Анчуков родился в 1981 году, снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Легенда об Ольге», «В час беды», «Молодежка» и многих других российских сериалах. Также он записал с Булановой две песни – «Разные судьбы» и «Мосты».