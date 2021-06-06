«Позиция “Роснефти” заключается в том, что про них вообще ничего нельзя писать»

Издатель VTimes* Александр Губский — о статусе иноагента, Игоре Сечине и будущем российской журналистики.

На этой неделе издание VTimes объявило о своем закрытии 12 июня по причине внесения администратора сайта VTimes.io в список СМИ — «иностранных агентов». Сайт VTimes меньше года назад основали журналисты «Ведомостей» после того, как в издании сменился собственник. В заявлении VTimes говорится, что проект больше не может работать из-за ухода рекламодателей, финансовых трудностей, отказа ньюсмейкеров в общении. Специальный корреспондент «Новой газеты» Александра Джорджевич пообщалась с одним из основателей и издателем VTimes Александром Губским о том, почему сотрудникам издания грозили уголовные дела, можно ли работать СМИ-иноагенту и почему над умирающим российским медиа снова стоит «Роснефть».

— Давайте начнем с главного: как статус «иноагента» влияет на СМИ?

— Принципиально важный момент заключается в том, что говорить о признании иноагентом издания VTimes до сих пор неправильно, так как такой статус получил администратор нашего сайта*. Ни VTimes как организация, ни ее сотрудники не являются иностранными агентами.

СПРАВКА*

Речь идет о домене VTimes.io, который на свою некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober зарегистрировал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр. Фонд Сауэра включен Минюстом РФ в список НКО, выполняющих функцию иноагента.

Но дальше происходит юридическая коллизия: закон обязывает не только создателей, но и распространителей контента ставить «иноагентскую» плашку. Соответственно, раз мы распространяемся на сайте VTimes.io, который является ресурсом иноагента, мы обязаны ставить эту плашку.

Мы законопослушные люди, мы ее ставим. И бренд сразу становится токсичным. И в этом тоже «прелесть» этого закона.

Ведь что есть иноагент? Это враг народа. Мы со своим советским сознанием и подсознанием, которое настолько сильно, что есть даже у тех, кто не родился в Советском Союзе, это прекрасно считываем. Кто захочет с врагом народа общаться? Как минимум это подозрительно, как максимум — просто страшно.

У нас очень широкая экспертная панель, мы с большим кругом экспертов общаемся, и мы точно создали лучшую в РФ — и лучшую, чем в «Ведомостях», хотя и там она была очень сильной, — экспертизу: и экономическую, и по различным отраслям. И мы общаемся, конечно, очень много с профессурой, и какие-то профессора сказали: нам все равно, мы вас уважаем, мы понимаем, что мы делаем, это важно и круто, и мы продолжим, но один профессор, который занимается историей России, сказал: не звоните мне больше, нас всех посадят. Реакция была совершенно разная, но лично для нас как для бизнес-издания этот статус, который получил администратор и сайт, радикально меняет медиаповестку.

Мы издание про бизнес, как мы можем работать без чиновников, без банкиров, без крупного бизнеса? Они испугались, и мы понимаем почему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние VTimes наступают

Законотворчество выжженной земли, или Как нам предложили не высовываться

И для нас это меняет медиаповестку. Что нам остается? Писать про финансовую отчетность компаний? Ну, ее люди и так найдут, кто ее понимает. Общественно-политическая повестка? То есть оппозиционная повестка, так как большая часть чиновников с нами общаться больше не будет? Но мы не оппозиционное СМИ. (…)

Россия идет планомерно к тому, что будет большая часть согласных и какая-то резервация для иноагентов и просто тех, кто видит проблемы и хочет их артикулировать, и все.

А мы как раз пытались быть между и объяснять, что нужна не революция, а эволюция, и эксперты в своих статьях в VTimes анализировали и предлагали, что нужно менять, а что хорошо, — и об этом в VTimes тоже писали. Мы — за точки роста, мы и здесь их нашли за несколько месяцев: посмотрите, что мы сделали с ESG, с энергопереходом, с устойчивым развитием; мы первые, кто начал системно об этом говорить, и мы отлично развили эту экспертизу.

— В этом свете вы удивились, когда администратора вашего сайта внесли в реестр? Я лично ожидала увидеть там после «Медузы» (Минюст считает организацию иноагентом) кого-то другого.

— Мы тоже удивились, можете не продолжать свою мысль. Понятно, что мы изначально этот риск теоретически рассматривали. Но тем не менее еще, условно, год назад, когда мы все это начинали, законодательство было по нынешним временам почти либеральным (улыбается). И мы сказали, что должны попробовать сделать такое СМИ, потому что считаем, что оно нужно стране, важно для общества. Качественное, объективное, не ангажированное, не борец с режимом, не борец за режим. А дальше получилось, что получилось.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— То есть момент удивления был?

— Мы совершенно точно не думали, что будем в числе первых. Версий, кто и почему, может быть много, лично мне это не так важно, важно, что в итоге все же случилось.

Изначально были страхи лично у меня: получится или нет, прихлопнут нас или не прихлопнут… Теперь видно, что у нас получилось, и нас прихлопнули. По крайней мере, не стыдно, мы свою работу сделали.

— А как тогда вяжется: нет острых политических тем, заявлений, активизма, но есть острое, по сути, политическое решение о внесении в реестр администратора сайта?

— Причин для таких решений может быть множество. «Медуза», наверное, потому — что самая массовая, а мы потому — что самые влиятельные. Я не знаю, какими категориями они мыслят и кто принимал это решение, но, наверное, главная проблема в том, что мы неподконтрольны.

— Позволю себе не согласиться с вашей мыслью о том, что это неважно, почему это произошло, а важен сам факт, потому что мы — в смысле, все остальные журналисты страны — остаемся в этом своеобразном поле. И этот разговор важен не только для того, чтобы рассказать читателям «Новой газеты» об издании VTimes, но еще и для того, чтобы мы попытались понять, а что, собственно, происходит?

— Честно сказать, я не понимаю. Мне кажется, что мы оказались слишком серьезными и слишком глубокими. Наверное, нужно было бы куда-то идти и с кем-то договариваться, только непонятно, с кем — акторов огромное количество и в политике, и в бизнесе. Но самое главное — непонятно тогда, а зачем мы все это начинали? Чтобы договариваться и в конечном счете оказаться подконтрольными?

— Вы попытались узнать, обратившись в Минюст за разъяснением?

— Да, и они дали абсолютно формальный ответ, то же самое, что и «Медузе».

— В случае с «Медузой» был человек, который дал ход этой истории. Он заявил, что у них есть иностранное финансирование.

— В нашем случае все открыто: вот сайт, вот его администратор, вот российское юрлицо, вот его акционеры. Мы не создавали подпольную организацию, мы создавали бизнес, и он финансировался полностью легально по российским законам. Противоположное было бы просто глупо. Мы что, создаем что-то, чтобы нас обвинили в налоговых махинациях, к примеру? Нет, механизм работы абсолютно прозрачный. Более того, по закону о СМИ, если у СМИ есть иностранный акционер с долей не более 20% и он осуществляет финансирование — это не является никакой проблемой, это нормальная хозяйственная деятельность, и можно даже об этом не уведомлять. Но, с другой стороны, есть законодательство об иностранных агентах.

— «Медуза» тоже не скрывалась, и тем не менее был человек, который на них попросил обратить внимание. Думаю, и в вашем случае он был. Мог ли это быть, например, Игорь Сечин?

— Это мог быть кто угодно, есть разные версии, в том числе и такая. Не знаю, знает ли он вообще про наше существование. Я его никогда не видел, я с ним не знаком.

— Он, очевидно, знает про ваше существование, ведь его юристы подавали на вас иск в арбитражный суд. И больше того, получается, что конфликт с «Роснефтью» тянется у вас, по сути, с «Ведомостей».

— Он не то чтобы у нас тянется. Просто позиция «Роснефти», как я ее вижу, заключается в том, что про них вообще ничего нельзя писать, что с ними не согласовано.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Я прочитала ваш текст о том, что экс-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов получит от «Роснефти» $11 млрд за месторождения на Таймыре. Что же в нем так задело Сечина? Это информационная заметка.

— В этом и проблема. Если такие иски начнут удовлетворяться, то это означает не просто запрет на работу журналистов, это еще и запрет на работу банковского аналитика. Потому что эта статья написана по открытой финансовой отчетности с комментариями аналитиков лицензированных банков, и там вообще не к чему придраться, но нашлись претензии к словам «дешевая» и «дорогая» компания. Мы говорили с юристами, все в недоумении. Это оценочное суждение аналитика: «Это дешевая компания, а эта — дорогая». Тогда что? Если аналитик не может говорить таких слов, то зачем он нужен?

Претензии у «Роснефти» не только к нам, они веером разбросаны по СМИ, а кто осмелится связываться, особенно когда такая судебная система?

— В своем прощальном заявлении вы написали, что «изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes — со статусом иноагента или без такового». Расскажите о них поподробнее? Почему именно семь, что они собой представляют? И почему, по вашим словам, каждый из них заканчивался уголовным делом?

— Мы насчитали семь. По закону, иноагент обязан создать свое юрлицо в РФ или же какое-то юрлицо здесь должно признать свою аффилированность с иноагентом, потому что базово российское юрлицо не может быть просто признано «ино», кроме случаев, когда само на себя нашивает звезду и тоже начинает отчитываться о своей деятельности. Раз в год проходит аудит. Был такой вариант. Был вариант переименовываться, переносить администрирование сайта в Россию, закрыться и открыться под другим брендом и так далее и так далее. Но мы же не революционеры, и мы не «уникальный журналистский коллектив сохраняли». Каждый из этих вариантов заканчивался вероятностью уголовных дел в отношении сотрудников или менеджмента. Потому что российское юрлицо, которое аффилировано с иноагентом, обязано ежемесячно предоставлять отчетность. И если там будут какие-то ошибки, то за две — штрафы, а затем уголовная ответственность до двух лет по статье 330.1 («Злостное уклонение от исполнения обязанностей <…> в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента»). Что может быть вписано в ошибки — неизвестно, так как правоприменительной практики нет, может быть, «Вы не указали, что купили пачку бумаги, это ошибка». А если начинать применять схемы с переименованием, то

мы не хотели терять бренд, который год строили, и терять базу подписчиков. И появлялся риск атаки непосредственно на журналистский коллектив, личное иноагентство,

а там есть три разные категории, и в худшей из них после второго штрафа — вероятность лишения свободы до 5 лет по части 3 ст. 330.1 УК РФ. Так что, это продуманное бизнес-решение.

— Вам тоже могла грозить «уголовка»?

— Да. Каждому.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—