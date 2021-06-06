 

Это официально: Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись

06.06.2021, 12:30, Разное
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В разговоре с Дарьей Мельниковой ведущая Лаура Джугелия не смогла не спросить о ее жизни с мужем Артуром Смольяниновым. На что Дарья внезапно ответила: 

Наверное это будет каминг-аут: мы развелись.

При этом Дарья призналась, что хорошие отношения с бывшим мужем им удалось сохранить. Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Это не связано с кризисом или чем-то еще, просто так сложились обстоятельства. Мы остаемся родителями, мы партнеры, у нас классные отношения. Не знаю, кому бы я еще так доверяла детей, себя, свою жизнь… У нас был классный опыт, у нас двое детей, мы остаемся родителями, друзьями, партнерами и я большая его поклонница. 

На вопрос, было ли решение расстаться обоюдным, Дарья ответила положительно. “Готова ли ты к новым отношениям?”, – спросила Лаура. “Пока не знаю. Сейчас у меня отношения с собой, с двумя детьми… Я не очень верю в любовь, я верю в партнерство. Не знаю, как сложится дальше”, –  ответила Мельникова. 

Напомним, актеры Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в 2013 году. В 2015 году у них родился первенец, сын Артур, а в 2018-м году – второй сын, Марк. В интервью HELLO! в апреле этого года Даша рассказывала: “Мы довольно расслабленные родители, но дети стимулируют держать себя в каких-то рамках… Старший сын неравнодушен к музыке, мы понимаем, что у него есть определенные способности. Но чтобы развивать этот талант, нужно регулярно посещать музыкальную школу. И мы пытаемся найти баланс: с одной стороны, настаиваем на том, чтобы он ходил, но стараемся сделать так, чтобы ему не разонравилось заниматься”.



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