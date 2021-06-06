Железо и витамины: как использовать шпинат для роста волос

Рост волос может быть достаточно медленным. Создается ощущение, что проходят месяцы, пока пряди отрастают всего лишь на несколько сантиметров. Однако есть достаточно хорошие средства, которые помогают ускорить рост волос, а также делают их более крепкими и здоровыми. К таким средствам можно отнести шпинат. Вот несколько его преимуществ, а также способ применения.

Преимущества использования шпината

Этот зеленый листовой овощ очень питательный и богат различными антиоксидантами. В шпинате содержатся витамины, цинк, марганец, железо, а также Омега-3. Все эти вещества питают кожу головы, обеспечивая быстрый рост волос и делая пряди более красивыми и шелковистыми.

Также в составе зеленых листовых овощей содержатся полезные витамины, микроэлементы и антиоксиданты, способствующие улучшению состояния прядей. Для стимулирования более активного роста волос можно использовать шпинат в качестве маски, наносить на пряди шпинатное масло или потреблять полезный смузи.

Маска для волос

Для приготовления маски нужно поместить в блендер 1 ст. листьев шпината, а также по 1 ст. л. меда и любого масла, например, касторового, кокосового, оливкового. Все это перебить до образования однородной смеси.

Приготовленную пасту нанести на кожу головы и хорошо распределить по всей длине волос. Как только кожа головы и волосы будут полностью покрыты смесью шпината, оставить ее на 30 минут или 1 час, надев на голову шапочку для душа. Затем вымыть волосы с мягким шампунем, не содержащим в своем составе сульфатов.

Применять это средство нужно 1-2 раза в неделю. Мед и масло помогают закрепить все имеющиеся питательные и полезные вещества и влагу в волосах, сохраняя их красивыми, здоровыми и без повреждений. Кроме того, это помогает несколько успокоить кожу головы и нормализовать кровообращение, чтобы ускорить рост волос.

Шпинатное масло

Нужно перебить на блендере 0,5 ст. шпината до получения кашицы. Процедить сок через марлю. Затем смешать с ¼ ст. любого масла-носителя. Если волосы жирные, то лучше всего использовать легкое масло, например, жожоба или оливковое. Для сухих прядей отлично подойдет касторовое или кокосовое.

Втирать полученное средство в кожу головы на протяжении 15 минут, а затем нанести на всю длину прядей. Оставить еще на 45 минут. Смыть водой с мягким шампунем, не содержащим сульфатов.

Применять нужно 2-3 раза в неделю. Массаж со шпинатным маслом поможет нормализовать кровообращение, тщательно очистить поры и несколько сбалансировать выработку подкожного жира.

Смузи из шпината

Перебить в блендере 1 ст. мякоти папайи, 1 большой банан, 1 ст. шпината, а также 1 ст. кокосового или миндального молока. Смешать все до образования однородной массы. Пить каждое утро на завтрак.