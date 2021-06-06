Мощная целебная сила чиа: 5 способов использования всего растения!

Вы захотите вырастить это растение, когда узнаете насколько оно эффективно!

Семена чиа считаются одними из самых полезных продуктов питания в мире. Это богатый источник омега-3 и отличная пища для похудения.

Узнайте, как выращивать семена чиа, а также использовать целое растение.

Чиа является представителем семейства шалфея и мяты. Если условия благоприятны, то растения чиа могут вырастать до высоты почти 1,80 метра в высоту. У него красивые синие, фиолетовые или белые цветки.

Чиа является быстрорастущим растением, которое естественно устойчиво к жаре, засухе, болезням и вредителям. Они нуждаются в небольшом удобрении, требуют минимального ухода, самоопыляются, а также отлично подходят для уничтожения сорняков.

Требования к свету : для посадки, выберите место, которое получает от 6 до 8 часов прямого солнечного света.

Почва : это растение предпочитает рыхлые глинистые или песчаные почвы, хорошо дренированные.

Полив : Ежедневно поливайте молодые растения до тех пор, пока они не станут достаточно крепкими. Зрелые растения переносят засушливые периоды и нуждаются в периодическом поливе только при небольшом количестве осадков.

Удобрение : когда вы впервые готовите садовую грядку, удобрите почву компостом или другими органическими веществами, такими как люцерна. После этого чиа не нуждаться в дополнительном удобрении.

Посев : высевайте семена после того, как риск заморозка миновал. Их не нужно закапывать, просто аккуратно положите их на землю. Чтобы защитить семена от птиц, накройте плёнкой или сеткой.

Чиа является многолетним и посадив их один раз, вы будете иметь растения каждый год.

5 способов использования всего растения чиа

1. Чиа семена

Две столовые ложки семян чиа имеют 137 калорий и являются отличным источником клетчатки, белка. Особенно омега-3 жирных кислот, фосфора, марганца и кальция. А также они содержат большое разнообразие минералов, таких как цинк, железо, калий, ниацин, тиамин и витамин Е.

Семена чиа можно употреблять каждый день, предварительно замочив их в тёплой воде или соке, кефире, йогурте.

2. Чиа масло

Как и семена чиа, масло чиа содержит множество полезных соединений, которые являются благом для здоровой кожи и волос.

Особенно благодаря своему витамину Е, жирным кислотам омега, белкам, магнию и антиоксидантным свойствам, масло чиа помогает успокоить, увлажнить и исцелить кожу. Оно оказывает противовоспалительное и омолаживающее действие на дерму, помогает увеличить выработку коллагена. А также обеспечивает защиту от солнечных лучей, при нанесении на кожу.

Для волос: оно укрепляет фолликул и способствует более быстрому и густому росту волос. А также может помочь восстановить сухие и поврежденные волосы.

3. Проростки чиа

Их можно выращивать и употреблять, как микрозелень, всего за две недели. Несмотря на то, что они имеют небольшой рост, они имеют интенсивный вкус. А также гораздо более мощные питательные вещества, чем их зрелые аналоги.

Семена чиа хорошо прорастают. Ростки чиа добавят аромат к любому блюду.

4. Листья чиа

Листва растения чиа также полностью съедобна. Анализ питательных свойств листьев чиа показал, что они содержит несколько флавоноидов. А также два редких антиоксиданта: ацетил витексин и ацетилориентин.

С очень мягким вкусом свежие листья добавляют в салаты, тушеные блюда и зеленые смузи. А также свежие или сушеные листья используют для приготовления фантастического лечебного чая. Его традиционно используют для облегчения боли, лихорадки и ангины.