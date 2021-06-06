 

«Сбербанк» внедряет новую систему для анализа общения сотрудников с клиентами

06.06.2021, 12:20, Новости дня
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«Сбербанк России» внедряет инновационную систему для анализа общения своих сотрудников с клиентами. Для этого каждому менеджеру выдан носимый бейдж, на который записываются все разговоры.

Каждое такое устройство является частью системы SmartBadge. Она состоит из док-станции, на которой можно подзарядить сразу пять бейджей. А также устройства для считывания записанных аудиофайлов.

Кстати, прослушивать все эти записи нет необходимости. Анализом общения занимается специальное программное обеспечение. Начальство получает готовые результаты анализа. Аккумулятор обеспечивает работу бейджа на 16 часов. Носить такие устройства вовсе не тяжело. Их вес составляет всего-то 35 г.



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