 

Королевская семья Великобритании появилась на премьере фильма об Анне Болейн с блекфейсом

06.06.2021, 14:27, Разное
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Королева Елизавета II, принц Уэльский Чарльз и принц Эндрю с супругой появились на премьерном показе сериала «Анна Болейн» в Великобритании с блекфейсом.

Августейшие особы выкрасили лица в чёрный цвет в знак солидарности с пра-пра-пра-прабабушкой королевы.

Королевская семья Великобритании появилась на премьере фильма об Анне БолейнСериал посвящён судьбе первой чернокожей королевы Европы Анны Болейн, супруге Генриха VIII, казнённой в 1536 году группой английских расистов из числа королевской стражи. Потомками Анны Болейн являются представители правящих домов Великобритании, Дании и Монако.

Перед началом показа королева обратилась к зрительному залу с призывом почтить минутой молчания память Анны Болейн, Джорджа Флойда и других чернокожих, погибших от варварских действий стражи и полиции.

– Сегодня все мы, каждый из нас в отдельности – чернокожий. Наши подданные должны знать, что если бы не уроженка Конго Анна Болейн, то у них не было бы столь замечательной королевы сегодня. Белое население британских островов должно каяться и платить за преступления предков. Все деньги, вырученные от проката сериала в нашем королевстве, пойдут на поддержку семьи Джорджа Флойда, их дома, свечного завода, шоколадной фабрики и инвестфонда, – сказала Елизавета II.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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