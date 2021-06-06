В Сети показали IPhone 13 в золотом и синем цветах

В Сети появились новые качественные и большие рендера грядущего смартфона от компании Apple. Новые модели iPhone 13 предстали на них в корпусах синего и золотого цветов.

Неизменный интерес у поклонников мобильных технологий вызывает выход каждой модели iPhone. 13 поколение смартфонов выйдет на рынок в начале осени текущего года, уже сейчас в Сети можно найти информацию о грядущей новинке. В последних инсайдах блогеры продемонстрировали, как будет выглядеть аппарат в корпусе с панелями золотого и синего цветов.

Как поясняет автор рисунков Джон Проссер, базой для создания изображений стали CAD-модели устройства, созданные системой автоматизированного проектирования. Скорее всего, источников «сливов» стали компании, производящие чехлы и другие аксессуары для iPhone 13. Как отмечают эксперты сферы мобильных технологий, все детали девайсов соответствуют опубликованным ранее инсайдам. Здесь отображены и незначительное укорачивание моноброви, и небольшом утолщении корпуса за счет более емкой батареи. Также видно укрупнение блока фото-видео-датчиков.

Также Проссер прокомментировал информацию относительно комплектации линейки тринадцатой генерации. В ней традиционно будет четыре модели, однако все же существует вероятность отказа компании от выпуска iPhone mini из-за невысокого спроса. Стоит отметить, что однокристальные платформы Apple A15, которыми оснастят iPhone 13, уже начали сходить с конвейеров.

Источник: www.ixbt.com