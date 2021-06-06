В Украине за сутки сделали 40,1 тыс. прививок против COVID-19

Первую дозу получили 39 229 человек, вторую – 872.

“С начала прививочной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили одну дозу 1 216 600 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 146 664 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 363 264 прививки”, – говорится в сообщении.

5 июня в Украине вакцинацию проводили 327 мобильных бригад и в 418 прививочных пунктах.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1868060670023696

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 4 июня Украина получила более 4 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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