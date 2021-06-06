Зеленский пригласил украинских журналистов на пикник с шашлыками

“На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно. Отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы”, – отметил президент.

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На встрече также присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак. Зеленский и Ермак на выложенных в соцсети фото нанизывают мясо на шампуры.

6 июня президент опубликовал в Instagram фотографии с пикника и поздравил журналистов.

“Всегда открыт для вопросов журналистов. Убежден, что честный диалог – это главный признак демократического государства. Украинские журналисты – любознательные, талантливые, внимательные и принципиальные. Готовы идти на риск ради правды”, – написал глава государства.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Зеленский также опубликовал фотографии и подзравление в Twitter. По словам президента, украинские журналисты хотят перемен.

“И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и президента – сделать Украину лучше. Пусть она осуществится!”, – заявил он.

На пикник с президентом были приглашены главный редактор “Украинской правды” Севгиль Мусаева, главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман, журналист и телеведущий Савик Шустер и другие.

Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об’єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться! pic.twitter.com/9zLR2TpxHL

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2021

Контекст:

20 мая на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности, Зеленский, отвечая на вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета, сказал, что в его каденцию “ни один журналист так не ушел из жизни”.

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