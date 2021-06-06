Байден заявил, что США не ищут конфликта с РФ, но “без колебаний” будут реагировать на вредоносные действия

По словам Байдена, встреча с Путиным пройдет после ряда его переговоров с партнерами и союзниками, “которые смотрят на мир сквозь ту же призму, что и Соединенные Штаты”. Президент США заявил, что они “едины, чтобы противостоять вызовам европейской безопасности, исходящим от России, начиная с ее агрессии в Украине”, и не будет “никаких сомнений в решимости США защищать демократические ценности”.

Байден отметил, что США не ищут конфликта с Россией, а хотят стабильных и предсказуемых отношений. В качестве аргумента президент привел продление договора СНВ-III на пять лет.

Он добавил, что в то же время ввел ограничения против РФ за действия, затрагивающие суверенитет США, включая вмешательство в демократические выборы, и заявил, что “президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия”.

Контекст:

Саммит президентов США и РФ состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня, сообщали в Кремле. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”. Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси. Замглавы МИД Украины Евгений Енин 28 мая сообщил, что перед саммитом Байден поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Первый разговор Байдена с Путиным состоялся 28 января 2021 года. По информации Псаки, Байден выразил озабоченность по поводу ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также затронул тему участия России в масштабной кампании кибершпионажа. Также президенты обсудили ряд других вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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