В Минобороне рассказали о проведении экспериментов на Новой Земле

Россия проводит на полигоне на Новой Земле неядерные эксперименты, которые направлены на подтверждение надежности ядерного арсенала, сообщил начальник 12-го Главного (ядерно-оружейного) управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.

В эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» Колесников рассказал, что на Новой Земле с 1954 по 1990 годы состоялось 132 ядерных испытания. Как отметил генерал-майор, далее с 1990-х годов с учетом введения моратория ни одного ядерного взрыва на этом полигоне произведено не было, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что РФ в 1996 году подписала, а в 2000 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). «Поэтому мы сейчас проводим неядерные взрывные эксперименты. Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса», – сказал Колесников. По его словам, США работают именно в таком же направлении, тоже проводят такие же эксперименты в Неваде.

С прекращением полномасштабных подземных ядерных испытаний важную роль при оценке надежности и безопасности имеющегося ядерного арсенала стали играть неядерные (так называемые «подкритические») взрывные эксперименты (НВЭ). Это особый способ проведения исследования физических процессов, происходящих в ядерных зарядах. Такие эксперименты проводятся с полигонными макетами ядерных взрывных устройств без ядерного энерговыделения, обусловленного цепными реакциями деления ядер урана-235 или плутония-239. Данные, получаемые в НВЭ, позволяют сделать вывод о работоспособности и надежности испытываемого макета ядерного заряда, а также о возможности продления сроков его годности.

Ранее американский журнал National Interest сообщил, что РФ обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического Альянса (НАТО).