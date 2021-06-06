Только рубль, только хардкор

Минфин решил за месяц распродать все доллары из резервов правительства.

Минфин решил обнулить долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния (ФНБ), объявил министр финансов Антон Силуанов во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме. Обнуление предполагается завершить за месяц. В настоящее время в структуре ФНБ порядка 35% вложений в долларах, 35% — в евро.

Предполагается выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением доли евро и золота. Доллары составят 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%.

Примечательно, что валютный рынок никак не отреагировал на заявление министра финансов. И это не просто так. Отсутствие реакции рынка, скорее всего, связано с двумя причинами.

— Во-первых, операция по обнулению доли долларовых активов в структуре ФНБ в значительной мере будет иметь «бухгалтерский» характер. Долларовые активы просто будут проданы ЦБ (валютная часть ФНБ входит в состав Международных резервов России). От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. На высокую вероятность такого сценария указывает довольно короткий срок реализации — месяц.

— Во-вторых, даже если произойдет частичная купля-продажа валютных активов ФНБ на рынке, бюджетное правило при этом не меняется. Оно предполагает определенный объем покупки валюты, и в принципе неважно, какой будет эта валюта — доллар, евро или юань. А раз не меняется объем покупки валюты за рубли, то и нет заметного влияния на курс рубля.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Со временем из-за колебания курса доллара, евро и юаня относительно друг друга это может оказать некоторое влияние на курс рубля. Но колебания курсов этих валют относительно друг друга намного меньше, чем относительно рубля. Именно поэтому изменение структуры ФНБ очень слабо скажется на валютном курсе.

Главная причина решения изменить структуру ФНБ — риск усиления американских санкций. Об этом прямо пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Насколько оправданы опасения, судить сложно. До сих пор прецедентов наложения санкций на суверенные российские фонды пока не было. Кроме того, неясно, как может снизить риски санкций передача активов из ФНБ в ЦБ. Возможно, этот акт имеет некоторое символическое значение.

С точки зрения доходности средств ФНБ решение обнулить долю долларовых активов имеет некоторое рациональное зерно:

весьма вероятно долгосрочное снижение доллара относительно других т.н. твердых валют из-за огромного бюджетного и торгового дефицита, который образовался у США в результате принятия масштабных программ помощи экономике. Это грозит ростом инфляции в США и, как следствие, — отрицательными реальными процентными ставками по долговым инструментам, номинированным в долларах.

Похожая ситуация сложилась и у большинства других развитых стран, в том числе и в еврозоне. С другой стороны, нельзя исключить и сценарий более быстрого (относительно других стран) восстановления экономики США в ответ на мощные стимулирующие программы. В этом случае высокой инфляции и ослабления доллара США вполне может и не произойти. В любом случае уникальность пандемии с точки зрения ее влияния на мировую экономику не позволяет сделать надежный выбор из множества различных сценариев.

Отдельно стоит отметить устойчиво растущую долю золота в резервах. Отчасти это объясняется тем, что РФ — крупный производитель золота. И покупка его в резервы — своего рода «господдержка» золотодобывающей отрасли, что очень важно для некоторых регионов. Интересная особенность золота: его цена обычно растет, когда в мировой экономике нарастают проблемы. Существует даже поговорка: «золото хорошо тем, что оно любит плохие новости».

Фото: Ведомости / ТАСС

Соответственно, рост доли золота в структуре резервов повышает устойчивость к любым глобальным рискам, вне зависимости от их природы. В нынешние неспокойные времена это большой плюс. Никто не знает, как будут развиваться международная торговля, не вспыхнут ли снова торговые войны (особенно опасно противостояние США — Китай), и как будет развиваться углеродное регулирование (для РФ очень важен ожидаемый трансграничный углеродный налог).

Все это вместе взятое — весомый аргумент в пользу роста золота в структуре резервов. Но есть у золота и принципиальный недостаток —

в отличие от долговых бумаг оно не только не приносит процентного дохода, но даже требует затрат на хранение.

Таким образом, решение обнулить долю доллара в структуре ФНБ в основном обусловлено желанием снизить санкционные риски. Заметного влияния на курс рубля и инфляцию оно не может оказать в принципе, и для жителей в целом пройдет незамеченным.

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер»

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