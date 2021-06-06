Что нужно сделать с чайником прежде чем мыть его: бытовая хитрость

Жировой налет на кухонном чайнике может доставить массу хлопот при его удалении. Ситуация осложняется, если загрязнение также состоит из нагара и сажи, особенно после длительного использования рядом со сковородками на плите. Такая чистка может занять много сил и времени, даже если используются специальные моющие средства. Но есть способ, благодаря которому эту задачу можно облегчить.

Подготовка к очистке

Для реализации этого лайфхака потребуются средства для очистки, содержащие щелочь, причем подойдут самые дешевые составы для ухода за кухонной плитой и удаления жира. Главное условие – это именно содержание щелочи в составе.

Также важно подготовить вытяжку для активной работы. В помещении должна работать вентиляционная система, что обеспечит своевременное выведение химических паров в воздухе.

Технология очистки

Для выполнения процедуры нужно заранее подготовить специальный противень или емкость для удобного размещения прибора.

В чайник наливается вода, после чего его нужно нагреть на плите. Важно, чтобы загрязненные стенки были горячими. Нагретый чайник ставится на подготовленный противень, где его нужно обработать щелочным средством со всех сторон.

На следующем этапе достаточно протереть поверхности с жиром и нагаром обычной губкой. Налет должен удалиться с первого раза. Если останутся отдельные жировые пятна, им нужно будет уделить отдельное внимание, повторно обработав чистящим средством.

На заключительном этапе остается лишь промыть чайник чистой водой и высушить перед дальнейшим использованием.

Вся процедура такой чистки занимает 5-10 минут. Только в случаях тяжелого загрязнения с толстой жировой пленкой на поверхности чайника может потребоваться больше времени для этой операции. В таком случае нужно будет выполнить чистку в 2-3 подхода, повторяя технологию с самого начала.