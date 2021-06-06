 

Магазинный и рядом не стоял: отстирываем полотенца домашним порошком из соды

06.06.2021, 11:30, Разное
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Поскольку этими предметами пользоваться приходится ежедневно, они очень быстро пачкаются. Примечательно, что после частых стирок это махровое изделие становится слишком жестким. В итоге пользоваться им уже не так приятно, как это было раньше. Есть несколько причин, по которым полотенца становятся жесткими. К ним можно отнести пересушивание, повышенную жесткость воды и использование неподходящих средств. После стрики этим домашним средством ваше полотенце станет очень свежим и мягким.

О приготовлении и использовании домашнего порошка – далее в статье.

О составе

Этот домашний порошок можете приготовить у себя дома всего из двух ингредиентов. Вам понадобится следующее:

Сода (две столовые ложки). Это средство смягчит воду.Хозяйственное мыло (70 г). Можете использовать любое мыло. Например, для детских вещей подойдет детское мыло Duru, для сложной стирки – Sarma, а для белых вещей – отбеливающее мыло. Кусочек нужно будет натереть. По желанию можете комбинировать разные виды мыла. Из такого количества ингредиентов у вас получится 100 г домашнего стирального порошка. Такого количества вам хватит на одну стирку.

Сначала при помощи терки измельчите мыло. Затем смешайте его с указанным количеством соды.

Как использовать порошок?

Грязные полотенца положите в барабан стиральной машинки. Желательно не смешивать их с другими предметами одежды, например носками, нижним бельем и кофтами. Данная рекомендация обусловлена тем, что для этих вещей потребуются разные режимы стирки. Сюда же всыпьте приготовленный порошок. После выполнения этих действий выставьте температурный режим 60 градусов. Стирать нужно в режиме смешанной стирки до полоскания.

Во время процесса вы увидите, что пена почти не образуется.

Тем не менее этот самодельный порошок очень эффективный: он размягчает загрязнения и удаляет их из ткани.



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