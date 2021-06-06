Секс-игрушки полезны для людей с проблемами сердца

Ученые из Нидерландов сообщили, что секс-игрушки могут быть полезными для людей, имеющих проблемы с сердцем. При некоторых патологиях они оказывают положительное терапевтическое влияние.

Секс-игрушки в ряде случаев помогают избавиться от хронических болей в простате, сгладить отрицательные последствия облучения органов при онкологии. К тому же интимные девайсы рекомендуется использовать в процессе лечения недержания мочи на фоне стресса.

Особое внимание исследователи уделили лечению различных расстройств. Среди них неспособность получить организм и проблемы с эрекцией. Секс-игрушки будут полезны людям, страдающим патологиями, которые воздействуют на либидо. В этот список попали проблемы с сердцем, скачки давления, повышенный уровень глюкозы в крови.

Российские специалисты согласились с мнением иностранных коллег. По их словам, перед началом использования таких девайсов лучше проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести вред здоровью.

Источник: iz.ru