 

Секс-игрушки полезны для людей с проблемами сердца

06.06.2021, 11:16, Разное
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Ученые из Нидерландов сообщили, что секс-игрушки могут быть полезными для людей, имеющих проблемы с сердцем. При некоторых патологиях они оказывают положительное терапевтическое влияние.
Секс-игрушки в ряде случаев помогают избавиться от хронических болей в простате, сгладить отрицательные последствия облучения органов при онкологии. К тому же интимные девайсы рекомендуется использовать в процессе лечения недержания мочи на фоне стресса.

Особое внимание исследователи уделили лечению различных расстройств. Среди них неспособность получить организм и проблемы с эрекцией. Секс-игрушки будут полезны людям, страдающим патологиями, которые воздействуют на либидо. В этот список попали проблемы с сердцем, скачки давления, повышенный уровень глюкозы в крови.

Российские специалисты согласились с мнением иностранных коллег. По их словам, перед началом использования таких девайсов лучше проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести вред здоровью.

Источник: iz.ru



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